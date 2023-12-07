Türkiye'nin öncü e-ticaret platformlarından Trendyol, Kasım ayındaki kampanya döneminde 400 bin satıcı ve tam 100 milyon ürün ile müşterilerini buluşturarak büyük bir başarı elde etti. Şirket, özellikle büyük şehirler dışında, Bursa'nın hem satış adedi hem de sipariş verilme sayısı ile öne çıktığını duyurdu.

Trendyol'un kasım kampanyalarında, en çok aranan, en fazla ziyaret edilen ve en çok uygulama indirmesine sahip e-ticaret platformu olma özelliği devam etti. Şirket, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde bir alışveriş festivali düzenleyerek milyonlarca müşteriyi bir araya getirdi.

Kampanya süresince, 400 bin satıcı iş ortaklarıyla işbirliği yaparak mikro ihracatı destekledi ve milyonlarca ürünü yurt dışındaki müşterilerle buluşturdu. Trendyol'un pozitif etkisi sadece Türkiye ile sınırlı kalmayarak, 60 bin satıcıyı ihracatçı yaparak 10 milyon ürünü Avrupa, Azerbaycan ve Körfez ülkelerine ulaştırmada aracılık etti.

Trendyol'un iş ortakları, kampanya döneminde normal döneme göre üç kat satış artışı yaşadı. Platform, günlük 20 milyon aktif kullanıcı ile dolup taşarken, Kasım ayı boyunca toplamda 1.4 milyar kullanıcı tarafından ziyaret edildi. Büyük şehirler dışında ise Bursa, satış adedi ve sipariş verilme sayısıyla kampanyanın yıldızı oldu, Gaziantep ve Aydın ise bu başarıyı takip etti. Sipariş verilen iller arasında ise Bursa'nın liderliğini Antalya ve Kocaeli sürdürdü.