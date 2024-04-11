Kırklareli’nin Babaeski İlçe Kaymakamı Şenol Levent Elmacıoğlu, ilçede yaşayan şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu, Babaeski’de şehit ailelerini yalnız bırakmadı. Eşi İmran Elmacıoğlu ile birlikte ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Elmacıoğlu, şehit ailelerinin bayramlarını kutladı. Şehit aileleri, her zaman yanlarında olup kendilerini yalnız bırakmadıkları için Kaymakam Elmacıoğlu’na memnuniyetlerini dile getirerek teşekkür etti.

Kaymakam Şenol Levent Elmacıoğlu ve eşi İmran Elmacıoğlu’nun, şehit aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle ziyaretler sona erdi.