Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Yeşilay Kayseri Şubesi’ni ziyaret ederek, Yeşilay Kayseri Şubesi Başkanı Mehmet Çiftçi ve yönetimi ile bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşları, odalar, dernekler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile bir araya gelerek istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Yeşilay Kayseri Şubesi’ni ziyaret etti.

Ziyarette, vatandaşların zararlı alışkanlıklarından kurtulma noktasında en büyük destekçisi Yeşilay olduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, “ Yerel dinamiklerle birlik olunca daha güçlü ortam oluşuyor. Mehmet başkanımıza başarılar diliyorum. Yerel yöneticiler ve doktor abileri olarak üzerimize düşen ne varsa yapma yönünde irade göstereceğimizi bilmelerini istiyorum. Vatandaşlarımızın zararlı alışkanlıklarından kurtulma noktasında büyük destekçisi olan Yeşilay’ımıza çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise, ‘her bireyin hayatı ruhi ve manevi bakımından sağlıklı olması lazım ki, toplum sağlam olsun’ diyerek, uyuşturucuya karşı neler yapılmalı noktasında değerlendirilmelerde bulundu. Akar, “Bütün kurumlarla, kuruluşlarla bunun mücadelesini sürdürmemiz lazım. Gerçekten güçlü nesillerin yetişmesi için engelleri kaldırmak lazım. Uyuşturucuyla sonuna kadar mücadele etmek lazım. Hiçbir şekilde gençlerimizin uyuşturucuya öykünmesine meydan vermemek lazım" ifadelerini kullandı” diye konuştu.

AK Milletvekili Ayşe Böhürler ise, bağımlılıkla mücadelenin çok bağımlılık ve çok gayret isteyen bir konu olduğunu kaydederek, Yeşilay'a çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, toplumun bütün dinamiklerinin işbirliği halinde olmasının gücü arttırdığını ifade ederek, “

Yeşilay Kayseri Şube yönetimi olarak yaklaşık 1 yıldır bu güzel aileyi Kayseri'de temsil etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Geldiğimiz günden beri başta uyuşturucuyla mücadele için verilmiş sözlere binaen diğer bağımlılıklarla alakalı şehrimizde olabildiğince yoğun çalışma yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu sadece Yeşilay ile olacak bir şey değil, toplumsal bir mücadele. O yüzden toplumun bütün dinamiklerini bu anlamda bizimle işbirliği halinde olması hem gücümüzü artırıyor, hem daha güzel bir mücadele yapmamızı sağlıyor. O yüzden sizlerin yanımızda olması, bizim için de toplum için de çok büyük önem arz ediyor. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.