Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli çocuklara yönelik hizmet veren Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi öğrencilerine yönelik, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Kayseri Bilim Merkezi’nde etkinlik düzenlendi. Büyükşehir’in özel öğrencileri etkinlikte hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ‘özel kardeşlerim’ diyerek bağrına bastığı ve bu doğrultuda engelli bireylerin gönlüne dokunmak amacıyla tamamen onlara özel olarak kente kazandırdığı tesisler özel hizmetlerini kesintisiz sürdürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde engelli çocuklara yönelik hizmet veren Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi tarafından engelli öğrencilere özel etkinlik düzenlendi. Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi öğrencileri ve ailelerinin katıldığı etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Kayseri Bilim Merkezi’nde çeşitli aktiviteler gerçekleştirildi.

Özel öğrenciler ilk olarak, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 türde yaklaşık bin 600 hayvanı misafir eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ni ziyaret ederek birçok türde hayvanı ilk defa yakından görme fırsatı yakaladı. Hayvanat bahçesi gezisinde büyük mutluluk ve heyecan yaşayan özel çocuklar doyasıya eğlendi.

Daha sonra Türkiye’deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi’ne geçen çocuklar, burada da bilim ve teknolojinin hayranlık uyandıran yönleriyle tanıştı. Bilim Merkezi’nde çeşitli aktiviteler gerçekleştiren Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi öğrencileri Türk Bayrağı Resim Atölyesi’nin ardından, gösteri deneyleri ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi gezisi ve Kayseri Bilim Merkezi etkinliklerinde hem öğrenen hem de doyasıya eğlenen özel öğrenciler ve aileleri Başkan Büyükkılıç’a sunulan hizmet ve imkânlardan dolayı teşekkür ettiler.