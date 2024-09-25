Kedi-köpek maması ihracatının yüzde 60’ı Ege Bölgesi’nden yapılıyor. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, kedi-köpek maması üretim ve ihracatında zirvede yer alıyor.İZMİR (İGFA) - Kedi-köpek maması ihracatının yüzde 60’ı Ege Bölgesi’nden yapılıyor.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, kedi-köpek maması üretim ve ihracatında zirvede yer alıyor. Türkiye ve Avrasya'nın en büyük evcil hayvan buluşması olan PET İZMİR 2024 Fuarı, 25 Eylül’de Fuar İzmir’de kapılarını açtı.

Fuarın açılışında konuşmalarını gerçekleştiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, “Evcil hayvan mamaları, ağırlıklı tahıl hammaddeleri içeren bir ürün olarak Birliğimizin faaliyet alanında yer alıyor. Petfood sektörü, Türkiye için yükselen bir değer haline geldi. Birlik olarak bu sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyor, sektörün son yıllarda gösterdiği büyük atılımı gururla izliyoruz. Dünya genelinde ihracat hacmi olarak 2023 yılında yaklaşık 25 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan evcil hayvan mamaları sektörü, ülkemizde daha da hızlı bir ivme yakaladı. Sektörün Türkiye’de 2014 yılında 4,5 milyon dolar olan ihracat hacmi, 2023 yılında 27 kat artarak 122 milyon dolara ulaştı. 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 100 ülkeye 102 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Yıl sonunda bu rakamın 140 milyon dolara çıkmasını bekliyoruz.” dedi.

2023 YILINDA %38’LİK BÜYÜME İLE 122 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Öztürk, “Bu sektörü bizler için özel kılan bir diğer nokta ise Türkiye genelindeki ihracatın %60’ının Ege bölgesinden yapılması. 2023 yılında %38’lik büyüme ile 122 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, bunun 74 milyon doları Ege İhracatçı Birlikleri üzerinden yapıldı. Bölgemizdeki yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. İleride çok daha büyük rakamlara ulaşabileceğimiz bir potansiyel görüyoruz. Bizler, Ege İhracatçı Birlikleri olarak, petfood sektörünün bu gelişimini desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Üye firmalarımızla sürekli temas halindeyiz, sektörün karşılaştığı zorluklara çözüm üretmek ve her anlamda firmalarımızın yanında olmak için çalışıyoruz. Fuar boyunca da bu desteği hissettirmek adına 128 numaralı standımızda ziyaretçileri ve katılımcı firmalarımızı ağırlayacağız.” diye konuştu.