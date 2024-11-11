Manisa Yunusemre’de yaşayan 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Ruayöz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli protokol üyeleri, gaziyi son görevinde yalnız bırakmadı.MANİSA (İGFA) - 70 yaşında hayata veda eden Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Ruayöz için Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Attar Camisi’nde askeri tören düzenlendi.

Cenaze törenine Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Selçuk Yıldız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Kılıç, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığından İkmal Binbaşı Volkan Eryol, Merkez Komutanı Vekili Piyade Üsteğmen Musa Çakır ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan Vekili Mehmet Becerikli katıldı. Yetkililer, Ruayöz’ün ailesine başsağlığı dileyerek, merhuma Allah’tan rahmet temennisinde bulundu.

Askeri törenin ardından Kıbrıs Gazisi Hüsamettin Ruayöz’ün naaşı, Kırtık Asri Mezarlığı’na defnedildi.