İdeal kilonuzun üzerinde olmak nasıl sağlık açısından risk oluşturuyorsa aşırı zayıflık durumu da yine aynı şekilde riskler oluşturabilir.

Kilonuzun ideal olup olmadığını anlamak için Beden Kütle İndeksi dediğimiz BKI ölçütünü kullanabilirsiniz. Boyunuzun metre cinsinden karesini alın. Kilonuzu (kilogram cinsinden) boyunuzun karesine bölün. Sonuca göre aşağıdaki aralıklara göre fikir sahibi olabilirsiniz.

Düşük Kilolu Birey: BKI 18.5 ve altı

BKI 18.5 ve altı Normal Kilolu Birey: BKI 18.5-24.9 arası

BKI 18.5-24.9 arası Kilolu Birey: BKI 25.0-29.9 arası

BKI 25.0-29.9 arası Obez Birey: BKI 30 ve üzeri

Bu ölçüt kas oranı normalden fazla olan sporcular için doğru olmayabilir. Bu bireylerde yağ-kas analizi yaptırmak daha idealdir.

Kilo almak isteyen danışanlarımız ve kilo almak isteyenlerden gelen en sık sorulan soruları sizler için bu yazımızda topladık fakat sağlıklı ve kalıcı bir şekilde kilo almak için diyetisyen desteği alarak size özel bir programla ilerlemeyi unutmayın.

1 haftada 5 kilo aldıran ilaç var mı?

Kilo alma süreci çok kolay bir süreç olmayabilir. İştahsızlık, metabolizma hızının yüksek olması gibi etmenler durumu zorlaştırabilir. Bu nedenle size de 1 haftada 5 kilo aldıran ilaç gibi aktarlarda satılan kilo aldırıcı ürünler çekici gelebilir ancak bu ilaçlar, karışımlar veya çaylar sağlık açısından risk oluşturabilir. Öncelikle karaciğer ve böbrek sağlığı için aktarlarda satılan kilo aldırıcı ürünler risk oluşturabilir. 1 haftada 5 kilo aldıran ilaç, yüze kilo aldıran ilaçlar gibi reklam yapılan ürünleri kullanan kişilerin yorumlarına baktığınızda ise geçici bir süre kilo alıp sonra bu kiloyu hızla kaybettiklerini görmek de mümkündür.

15 yaş kilo alma önerileri nelerdir?

15 yaş kilo alma isteyen yani 18 yaşının altında kilo almak isteyen danışanlarımız oldukça fazladır. Çocukluk, ergenlik çağı obezitesi kadar iştahsızlık ve buna bağlı olarak zayıflık durumu da yaygındır. İştahsızlık ve yetersiz beslenme cilt problemlerine, saç problemlerine, adet düzensizliğine, bazı sağlık problemlerine yol açabilir.

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Aşağıdaki bilgilere dikkat ederek 15 yaş kilo alma sürecini kolaylaştırabilirsiniz:

Yemeklerden önce su içmeyin. Yemekten önce su içmek midenizi doldurabilir ve yeterli kaloriyi almanızı zorlaştırabilir.

Sık sık yiyin. Günde en az 3 ana öğün yapın ve atıştırmalıklar ekleyerek ilerleyin.

Yüksek kalorili shake tarifleri deneyin. Bu şekilde yüksek kalori almış olacaksınız.

Daha büyük tabaklar kullanın. Daha fazla kalori almaya çalışıyorsanız kesinlikle büyük tabaklar kullanın, çünkü daha küçük tabaklar insanların otomatik olarak daha az yemesine neden olabilir.

Tereyağ, kaymak, badem, fındık, ceviz, kabak çekirdeği tüketin.

Göbek yapmadan kilo almak mümkün müdür?

Bölgesel kilo almak, kalçadan kilo almak, göbek yapmadan kilo almak gibi hedefleri olan kişilerden bu soruyu sıkça almaktayız. Özellikle kalçadan kilo alma, göbek yapmadan kilo almak için beslenmenin karbonhidrat, protein ve yağ dengesi önemlidir. Abur cubur yiyerek veya doktor tavsiyesi dışında aktarlarda satılan kilo aldırıcı ürünler kullanarak dengesiz kilo alma gözlemleyebilirsiniz.Sağlıklı kilo almak için mutlaka diyetisyen desteği almalısınız.

Kilo almak için kahvaltı menüsü nasıl olmalıdır?

Sitemizdeki ‘Fit tariflerim’ sekmesinden kilo aldıran kahvaltı seçeneklerimize ulaşabilirsiniz. Kilo aldırıcı kahvaltı dışında kilo almaya destek içecek tarifimizi de bu bölümde bulabilirsiniz. Yüksek kalorili kahvaltı yapmak, kilo almaya destek olacaktır. Kilo almak için sabah kahvaltısı menüsüne yumurta, peynir, süt, tahin, fıstık ezmesi, ekmek gibi besinleri eklemeniz iyi olacaktır. Kilo aldıran kahvaltı menüsüne yumurtadan omlet yapıp içerisine yulaf ezmesi, peynir, zeytinyağı gibi ilaveler yapmayı tavsiye ediyoruz. Kilo aldıran kahvaltılıklar arasında tereyağ, kaymak, yağlı peynirler, bal vs. bulunmaktadır. Örneğin tereyağlı kaşar peynirli omlet, kilo aldıran kahvaltılıklara örnektir. Sabah kahvaltısında kilo almak için ne yemeliyiz diye soranlar bu önerilere dikkat etmeli, bunlara ek olarak kahvaltılarında kuruyemiş (badem, fındık, ceviz, kaju, fıstık) gibi enerji kaynakları da eklemeliler.

3500 kalori beslenme programı nasıl olur?

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Kalori hesabı yapmak sağlıklı bir diyet için tek başına yeterli değildir. 3500 kalori beslenme programı, 4000 kalorilik diyet, 5000 kalorilik diyet gibi rakamlarla internette bulunan diyetleri uygulamak hem zor hem de size uygun olmayabilir. Diyette karbonhidrat, protein, yağ içeriği, hedeflenen kilo alımı veya kişinin özel durumlarına dikkat edilerek diyetisyen eşliğinde beslenme programı hazırlanmaktadır.

Günde 2000 kalori almak yeterli midir?

Kalori hesabı yaparken kişinin yaşı, boyu, kilosu, özel durumları değerlendirilmelidir.Günde 2000 kalori almak bazı kişiler için kilo almaya yeterli olabilir ancak bazı kişilerde hedefe göre günde 3500 kalori almak veya daha farklı kalorilerde tüketmek gerekebilir.

Kilo almak için ara öğünde yulaf lapası yenir mi?

Yulaf lapası ile ara öğün yapmak içeriği doğru planladığınızda ideal bir ara öğün olabilir. Tam yağlı süt, muz, kuruyemişler, kuru meyveler, bal ve yulaf ile yüksek kalorili bir yulaf lapası hazırlayıp ara öğünde kilo almak için tüketebilirsiniz.

Haftada 2 kilo almak için günde kaç kalori almak gerekir?

Haftada 2 kilo almak, 1 haftada 3 kilo almak, 1 haftada 5 kilo almak gibi hedefler çok gerçekçi olmayabilir. Kilo alma sürecinde yedikleriniz, metabolizma hızınız, özel durumlarınız, hareketiniz, uyku düzeniniz gibi birçok faktör etkilidir. Tek başına belli bir kalori belirleyerek 1 haftada 2 kilo almak gibi kesin bir sonuç beklenemez.

1 haftada 10 kilo almak mümkün müdür?

1 haftada kilo almak şeklinde hedefler çok ulaşılabilir değildir. Özellikle 1 haftada 10 kilo diyeti, 1 haftada 10 kilo aldıran diyet gibi diyet uygulamak ve sonuca ulaşmak mümkün değildir.

1 aylık kilo alma programınız nasıl ilerlemektedir?

Klinik olarak kilo alma programımızda kişiye özel menüler ile ilerlemekteyiz.Kilo alma hesaplama süreci ölçüm sonucunuza ve genel bilgilerinize göre belli olmaktadır. Damak tadınıza uygun, enerjisi yüksek yiyecekler, tarifler ve öğünler sayesinde sıkılmadığınız bir süreç olmaktadır.1 ayda kilo alma programı ile haftalık veya 15 günlük takiplerle hedefinize adım atabilirsiniz. Kilo alma diyeti kadın ve erkek bireylere göre dahi değişebilen bir süreç olmaktadır. Kilo alma programlarımız için en az 3 ay takipte olmayı önermekteyiz.

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Kilo aldıran market ürünleri nelerdir?

Market ürünleri dediğimizde birçok ürün bu kategoriye girebilmektedir ancak sağlıklı kilo almak için mümkün olduğunca abur cubur besinlerden uzak durmalısınız. Bu besinler hem iştahı olumsuz etkileyebilir hem de kalçadan kilo alma, göbek yapmadan kilo almak gibi hedefleri olumsuz etkileyebilir. Sağlıklı kilo aldıran market ürünleri ise şunlardır:

Karışık çiğ kuruyemiş paketleri + ayran

Hazır kuru meyve ve kuruyemiş barları ( şeker ilavesiz ) + süt

Tahıllı ekmek + şeker ilavesiz ballı fıstık ezmesi

Tahıllı grissini + şeker ilavesiz ballı kakaolu fındık ezmesi

Size özel program ve size özel miktarlarla ilerleyerek kilo almak önemlidir. Bu nedenle kalıcı ve sağlıklı kilo almak için diyetisyen eşliğinde kilo alma programlarımıza katılabilirsiniz.