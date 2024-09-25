Tekirdağ Çorlu’da kimyasal maddelerin bulunduğu bir sanayi dükkanı deposunda büyük bir yangın meydana geldi.

Olay, gece yarısı saat 03.00 sıralarında Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yeni yapılan sanayi dükkanlarında meydana geldi. Kimyasal maddelerin bulunduğu bir işyeri deposunda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Yangın büyüyerek binayı etkisi altına aldı.

Olay yerine Çorlu İtfaiye İstasyonu yanı sıra çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangının sıçradığı bir kamyonet de alev alev yanarak hurdaya döndü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.