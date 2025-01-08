Bu yangınların 525’ini ot ve anız yangınları oluşturdu. Lüleburgaz İtfaiyesi 2024 yılında 135 trafik kazasına müdahale edip, 594 arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.KIRKLARELİ (İGFA) - Kırklareli Lüleburgaz İtfaiyesi, geride bıraktığımız 2024 yılında meydana gelen yüzlerce yangın, trafik kazası ve arama-kurtarma çalışmasında vatandaşların can ve mal kayıplarının önüne geçmek için görev başındaydı. 7/24 görev başında olan alev savaşçıları, 2024 yılında 927 yangına müdahale etti. Bu yangınların 525’ini ot ve anız yangınları oluşturdu.

21 İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Lüleburgaz İtfaiyesi’nin müdahale ettiği 927 yangının 78’i konut, 32’si işyeri-fabrika, 74’ü araç, 24’ü trafo-elektrik panosu, 525’i ot-anız, 191’i çöp ve çöplük, 3’ü samanlık yangınları oldu. 2024 yılı içerisinde gelen ihbarlardan 21’i ise asılsız çıktı.

Ot ve anız yangınlarının en çok yaşandığı ay 130 yangının meydana geldiği Ekim ayı oldu.

135 TRAFİK KAZASINA MÜDAHALE EDİLDİ

Lüleburgaz İtfaiyesi 2024 yılında 135 trafik kazasına müdahale ederek, çok sayıda kişiyi sıkıştığı araçların içinden kurtardı. Ekipler, 2024 yılı içerisinde 594 arama kurtarma-çalışması gerçekleştirdi.