Ligde oynadığı 28 maçta 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet alarak topladığı 29 puanla grupta 14. sırada yer alan Bordo Beyazlılar, Kırklarelispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İNEGÖLSPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Bu sezon deplasmanda 13 maça çıkan İnegölspor, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Deplasman maçlarında bu sezon başarısız bir sezon geçiren İnegölspor, ev sahi ekiple prestij maçı oynayacak

KIRKLARELİSPOR NASIL BİR TAKIM?

Bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ev sahibi Kırklarelispor, ligde oynadığı 28 maçta 9 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 36 puanla grupta 10. sırada yer alan ekip, rakip filelere 35 gol bırakırken, kalesinde ise 33 gol gördü.

Ev sahibi ekip kendi saha ve seyircisi önünde çıktığı 14 maçta ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Ekipte 13 gol atan Okan Derici ve 12 gol atan Eray Karataş takımın en etkili isimleri arasında yer alıyor.

KIRKLARELİSPOR-İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 29. Hafta mücadelesinde Kırklarelispor-İnegölspor arasında ki karşılaşma 2 Nisan Çarşamba günü saat 14.00’de Kırklareli Atatürk Stadyumunda oynanacak.