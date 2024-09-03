Okulların başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişine başladı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül itibariyle başlayacak. Bursa’da veliler ise kırtasiye alışverişine bir hafta önceden başladı. Veliler, çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarıyla beraber çarşı-pazar dolaşmaya başladı.

Salçık, "Yoğunluk şimdiden başladı"

Kırtasiye satış danışmanı olan Mustafa Salçık okul alışverişinin şimdiden başladığını belirterek “Yoğunluk şimdiden başladı. Şu an anaokulu ve ilkokul grubu var çoğunlukta devam eden süreçte ortaokul ve liseler de bunlara eklenecek. Biz de bu sürece hazırlandık. Bugünlerde defter, kalem, renkli kalemler, silgi, kalemtıraş, ilkokul grubu malzemeleri, anaokulu grubu malzemeleri, çantalar, kalem kutular satılıyor. Biz mağazamızda genellikle başı çeken markaların ürünlerini satıyoruz” dedi.

İlkokul kırtasiye alışverişinde en düşük fiyat 3 bin TL

Satış danışmanı Salçık, kırtasiye masraflarına değinerek, “İlkokul grubu için maliyetler en düşük 3 bin TL, en yüksek ise 6 bin-7 binden yukarı doğru gidiyor. Okul öncesi gruplar biraz daha masraflı olabiliyorlar çünkü malzeme sayıları daha fazla oluyor. Liselerde ise defter, kalem gibi daha belirgin ihtiyaçlar olduğundan maliyet de ona göre azalıyor” dedi.