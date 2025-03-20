.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler başkanlığındaki heyette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Muzaffer Demir, Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali İhsan Meşe yer aldı.

Başta Türkiye Cumhuriyeti Gümülcine Başkonsolosluğu ile Yunanistan’ın Selanik Aristotales’ten sonra ikinci büyük üniversitesi olan Trakya Demokritos Üniversitesi olmak üzere birçok kurum ve kuruluşa gerçekleştirilen ziyaretlerde, Trakya Üniversitesi'nin Balkanlara yönelik vizyon ve misyonu doğrultusunda ortak bilimsel ve kültürel iş birliği imkânları değerlendirildi.

Batı Trakya’dan gelerek Üniversitemizde eğitim alan öğrencilerimizin öneri ve taleplerinin de konuşulduğu görüşmelerde Trakya Üniversitesi’nin hem bölgesel ilişkilerde hem de projelerde sözden çok icraata yönelik çalışmalar içine gireceği vurgulandı.

Trakya Üniversitesi heyetinin ziyaret ve temasları kapsamında sırasıyla; Gümülcine Türkiye Başkonsolosu Aykut Ünal, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Trakya Eyalet Başkanı Christodoulos Topsidis ve Yardımcısı Rıdvan Molla İsa, Trakya Demokritos Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fotios Moris, Kozlubekir Belediye Başkanı Ecz. Erdem Hüseyin, Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam ve Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt makamlarında ziyaret edildi.

Temaslar sonrasında İskeçe’ye bağlı Şahin kasabasında Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Platformu tarafından verilen yemekte bir araya gelindi.