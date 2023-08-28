Yaşanan üzücü olayda, 52 yaşındaki Mustafa E., 30 yaşındaki Rıza Akman'ı öldürdü ve 34 yaşındaki arkadaşı Abdullah Y. yi ağır şekilde yaraladı.

Olay, Yeniköy'de meydana geldi. Rıza Akman Çağlayan, bir süre önce ailesiyle birlikte Mustafa E.'nin yakın bir akrabasının kızını istemek için talepte bulunmuştu. Ancak talebi olumsuz yanıtlanmış ve bu olay nedeniyle Çağlayan ile Mustafa E. arasında bir husumet oluşmuştu.

Dün gece saatlerinde Mustafa E., Rıza Akman Çağlayan'ın kullandığı otomobilin yolunu kesti. İkili arasında yaşanan tartışma hızla büyüdü ve sonuç olarak Mustafa E., bir bıçak kullanarak hem Çağlayan'ı hem de yanındaki arkadaşı Abdullah Y.'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıları hemen Ereğli Devlet Hastanesine sevk etti. Ne yazık ki, Rıza Akman Çağlayan hastanede kurtarılamadı; Abdullah Y.'nin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Jandarma ekipleri, kaçan Mustafa E.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilişkisi olduğu düşünülen 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.