Kocaeli’de lapa lapa yağan kar sebebiyle kentin birçok bölgesi beyaza büründü. Karı gören kimi vatandaş o anları cep telefonu ile kayda alırken kimisi ise oyun oynadı.

Kocaeli’de beklenen kar yağarken, kentin birçok bölgesi beyaza büründü. Lapa lapa yağan kar sebebiyle bazı sürücüler zor anlar yaşadı. Karın hasretini çeken bazı vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerası ile hem videoya aldı hem de kartopu oynadı. Hava sıcaklıklarının 3 derece ölçüldüğü Kocaeli’de yağışın yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Üniversite için İzmir’den Kocaeli’ne gelen Bahar Kartal, "Kartopu savaşı yaptım, kara dokunmak çok güzel bir şey. İzmir’de hiç kar yağmıyor, ilk defa bu kadar kar gördüm" dedi.