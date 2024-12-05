Kocaeli Gölcük Anıtpark’ta düzenlenen tören ile 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 90. yıl dönümü kutlandı.KOCAELİ (İGFA) - Gölcüklü kadınlar, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilişinin 90. yıl dönümünde Anıtpark’ta bir araya geldi. Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı ve yönetimi, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve Gölcüklü kadınlar katıldı. Törende Başkan Sezer, kadınlara çiçek takdim ederek günlerini kutladı.

TÜRK KADINI HER DÖNEMDE FEDAKÂRLIKLARIN EN YÜCESİNİ YAPMIŞTIR

Saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında çelenk sunumu ile devam eden törende söz alan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “Türk kadını, tarihimizin en eski dönemlerinden, bugüne kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde fedakârlıkların en yücesini yapmıştır” dedi.

TÜRKİYE KADIN HAKLARINDA ÖNCÜ DEVLETLERDEN BİRİ

Sezer konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye; dünyada, kadınlara bu hakkı veren ilk devletlerin başında gelmektedir. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılında Avrupa, Amerika ve Asya’daki birçok ülkede kadınların bu haktan mahrum oldukları unutulmamalıdır. Kadınlar seçilme hakkına; Fransa’da 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952 ve İsviçre’de ise 1971 yılında kavuşabilmişlerdir.”

KADINLARIMIZ HER ALANINDA BAŞARIYLA GÖREV ALMIŞTIR

“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız, eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir.”

ÜLKENİN YÖNETİMİNDE SÖZ SAHİBİ OLMALARI HAKLARI

“Kuşakların yetişmesinde büyük rol üstlenen kadınlarımızın, hayatın her alanında yer aldıkları gibi; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın belirttiği şekilde, kadınlarımızın siyasetin, nesnesi değil, öznesi olarak, seçme ve seçilme hakkı vasıtasıyla, siyasetin de içinde yer almaları, ülkenin yönetimi ve geleceği hakkında söz sahibi olmaları en doğal haklarıdır.”

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ’NÜ KUTLU OLSUN

“Bu vesileyle; sevgi, şefkat, merhamet ve fedakârlığın simgesi tüm kadınlarımızın; Dünya Kadın Hakları Günü’nü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 90.yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”