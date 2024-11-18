Başkan Hürriyet, Sultan Ahmet Camii cemaatiyle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Mesaiye günün erken saatinde başlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Yenişehir Mahallesi Sultan Ahmet Camii’nde sabah namazı sonrası cemaatle bir araya geldi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, cami cemaatleriyle sabahın erken saatlerinde bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Hürriyet, sabah namazı sonrası Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Sultan Ahmet Camii’nde cemaat ile kahvaltıda buluştu.

DERNEK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR Başkan Hürriyet, vatandaşla hayırlı sabahlar dileklerini iletirken namazlarının kabul olmasını diledi. Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Hürriyet’e, CHP Meclis Üyeleri Celal Hülür, Ayşe Fatmagül Terzi ve Ercan Balseçen, İnanç Masası Sorumlusu İsmet Kanık, Köy Hizmet Masası Sorumlusu Turgay Oruç ve Dernekler Masası Sorumlusu Eray Bodur eşlik etti. Sultan Ahmet Cami Dernek Başkanı Muhammet Gündoğdu kendilerini yalnız bırakmayan Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.