Çayırova Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde eğitim alan Çayırovalı minikler, velileriyle birlikte geri dönüşüm etkinliğine katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı çocukların geleceğe daha özgüvenli bir şekilde yetişmesi ve okul hayatlarına, daha donanımlı hazırlanması adına miniklerin eğitim yuvası olan Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde veli katılımlı etkinlikler sürüyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Çocuk Kulübü’nde eğitim alan minik Çayırovalılar, aileleriyle birlikte geri dönüşüm etkinliği gerçekleştirdi. Evlerinden getirdikleri materyallerle birbirinden yaratıcı şeyler ortaya çıkaran çocuklar, velileriyle birlikte geri dönüşüme katkı sunmuş oldu. Langırt masasından, gitara, katlı otoparktan, futbol sahasına, mikroskoptan, kumbaraya kadar, evlerindeki atık materyallerden birçok ürün ortaya çıkaran Çayırovalı minikler, aynı zamanda gönüllerince de eğlendi.

Veli katılımlı etkinliklerin eğitim-öğretim dönemi boyunca devam edeceğini belirten Çayırova Belediyesi Çocuk Kulübü eğitmenleri, etkinliklerine katılım gösteren velilere teşekkürlerini iletti. Veliler ise, Çayırovalı miniklerin eğitimi için her türlü imkanı seferber eden Çayırova Belediyesi’ne ve kendilerine bu güzel etkinliği hazırlayan eğitmenlere teşekkür etti.