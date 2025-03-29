Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı alışveriş yapabilmesi için denetimlerini sıkılaştırdı. Bu kapsamda şehir genelindeki marketlerde satılan bayramlık şeker ve çikolatalar zabıta ekipleri tarafından incelendi. Zabıta ekipleri, denetimler sırasında özellikle ürünlerin son kullanma tarihlerini, raf ve kasa fiyatlarının uyuşup uyuşmadığını ve fiyat etiketlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığını titizlikle kontrol etti. Kusurlu ya da kurallara aykırı satış yapan işletmelere ilgili kanunlar çerçevesinde cezai işlem uygulandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için denetimlerin bayram öncesi ve sonrasında da devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İHA