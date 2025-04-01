KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin dijital ortamda yayınladığı "Kocaeli Mutfağı Kitabı", Kocaeli'ne özgü geleneksel yemekleri ile TRT 1 ekranlarına konuk oldu. "Alişan ile Hayata Gülümse” programının bayram özel bölümünde Kocaeli'nin lezzetleri ilgiyle takip edildi.

KOCAELİ LEZZETLERİ İLGİYLE TAKİP EDİLDİ

TRT 1’de ekranlara gelen “Alişan ile Hayata Gülümse” programının bayram özel bölümüne Kocaeli lezzetleri damga vurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu Gocaanalar’ın ev sahipliğinde hazırlanan programda Gölcüklü ünlü sanatçı Demet Akalın, coğrafi işaretli lezzetlerle donatılan bayram sofralarına konuk oldu.

KOCAELİ MUTFAĞI TRT EKRANLARINDA TANITILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı Kocaeli Mutfağı Kitabı’nda yer alan 41 yöresel lezzet, kentin bayram gelenekleri ve gastronomi zenginliği, TRT 1'de “Alişan ile Hayata Gülümse” programının bayram özel bölümünde ekranlara geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Yerel Kültür Platformu Kadın Kolları Gocaanalar iş birliğinde hazırlanan programın konuğu ise Gölcüklü ünlü sanatçı Demet Akalın oldu. Bayramın birinci günü yayınlanan programda Ramazan ayına özel coğrafi işaretli ürünlerden “Karamürsel Simit Dolması” dikkat çekerken, Demet Akalın bu lezzetin kendisini eski sahur sofralarına götürdüğünü ifade etti.

GELENEKSEL TARİFLERİN HİKÂYELERİ DİNLENDİ

Programda Karamürsel Simit Dolması’nın yanı sıra “Karamürsel Samanlı Zeytini”, “Gebze Bayram Çöreği”, “İzmit Simidi”, “İzmit Pişmaniyesi”, “Kandıra Dartısı”, “Kandıra Manda Yoğurdu” ve ”Değirmendere Fındığı” gibi Kocaeli’nin coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı. Alişan ve Demet Akalın bu lezzetleri tadarak, Gocaanalar eşliğinde geleneksel tariflerin hikâyelerini dinledi. Kocaeli’nin mutfak kültürünün sunduğu çeşitlilik, şehrin gastronomi turizmi açısından ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

GELENEKLER VE MANİLER İLE NOSTALJİ ANLAR

Bayram atmosferinin doyasıya yaşandığı programda Alişan ve Demet Akalın, geleneksel bayram ziyareti gerçekleştirdi. Gocaana’dan bayram mendili ve harçlık alan ikili, Kocaeli’nin eski bayram geleneklerini yaşatarak izleyicilere nostaljik anlar sundu. Bayram sofralarında yapılan mani atışmaları ve sohbetlerle renklen program, geleneksel bayram sofraları ile hem lezzet hem de kültür açısından Kocaeli’nin zenginliğini ekranlara taşıdı. Çekimleri İstanbul TRT stüdyolarında yapılan bu özel bölümle Kocaeli’nin gönüllere ve damaklara hitap eden yönü tüm Türkiye’ye tanıtılmış oldu.

KOCAELİ MUTFAĞI DİJİTAL ORTAMDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yayınlanan Kocaeli Mutfağı Kitabı, kentin köklü gastronomi mirasını gelecek nesillere aktarıyor. Yöreye özgü yemek tariflerinin yanı sıra, kültürel anlatımlarla da zenginleştirilen esere E-Kütüphane Kocaeli portalı üzerinden dijital olarak erişim sağlanabiliyor. Kocaeli’nin mutfak kültürünü tanımak ve bu benzersiz lezzetleri kendi mutfağında yaşatmak isteyen herkes, Kocaeli Mutfağı Kitabından faydalanabilir.