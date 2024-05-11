Aslında futbolun mantığı çok basittir. Doğru futbolcuyu doğru rakamlarda transfer etmek, altyapıdan altyapının oynadığı liglerin cazibesinden istifa ederek çekim alanı oluşturmak ve buradan kazanılan yetenekli futbolcuyu a takıma monte edebilmek.

Zaman, süreklilik ve sabır isteyen bir iş. Altyapıdan A takıma futbolcu monte edebilmek gerçek anlamda çok çok ayrı bir konu. Bu konu futbolcuda aranan yetenekten daha fazla yetenek isteyen bir iş .Ayrıca her işler sarpa sarılınca hatırladığımız bir sığınak liman olmamalı altyapılar.

A takım anlamında elinde seni cazip kılacak kozların olmalı. Senin tercih etmeni anlamlı kılacak kozlar, futbolcunun da seni tercih etmesini sağlayacak kozlar

En başta huzur ortamı, güven ve istikrar. Takım içinde dengeyi ve adaleti sağlayacaksın.

İki resim arasında 10 yıl fark var. Peki 10 yılda nerelere gelmişiz? Kaç arpa boyu yol kat etmişiz soruyorum? Belki kızacaksınız ancak 1 takım maliyetine kurulamayan takımların maliyeti ile iki takım kuranlar var bunu da göz ardı etmemek lazım.