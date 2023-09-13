Kontakt lens artık günlük hayatta, özellikle bizim genç çalışan hasta profilimizde hastalarımızın çok sık başvurduğu bir çözümdür. Kontakt lens, kurallarına uygun kullanıldığı zaman gerçekten çok büyük bir ferahlık ve konfor sağlıyor. Görüş keskinliği sağlıyor. Ayrıca estetik anlamda da güzel bir çözümdür. Ancak kurallarına uygun kullanılmadığında, suiistimal edildiğinde çok ciddi yan etkileri olabilir. Hastalarımıza en önemli uyarımız hijyendir. Kullanım süresini uzatmamaları, akşam eve gelir gelmez kontakt lenslerini çıkarmaları, haftada bir gün kontakt lenslerine ara vermeleri, mümkün olduğu kadar özellikle estetik anlamda rahatsız olmadıkları ortamlarda gözlükle devam etmeleri ve kontakt lens muayenesi kullanıcılarının mutlaka en geç 6 ayda bir rutin göz kontrollerine gelmelerini öneriyoruz. Bunun dışında kullanım esnasında herhangi bir kızarıklık, batma, çapaklanma, ağrı hissetmeleri durumunda hemen kontakt lenslerini çıkararak göz hekimine başvurmalarını öneriyoruz. Kontakt lenslerde çeşitlilik çok arttı. Artık miyoplar, hipermetroplar, astigmatlar için çok farklı günlük kullanılabilen çok güzel çözümler vardır. Bu noktada göz hekiminden yardım istemelerini öneriyoruz.