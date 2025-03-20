KONYA (İGFA) -. Meram Belediyesi tarafından organize edilen programda, ilçenin uzak mahallelerinden gelen öğrenciler Başkan Mustafa Kavuş ile bir iftarda araya geldi.

Program, hem çocukların heyecanı hem de keyifli atmosferiyle unutulmaz anlara sahne oldu.

Bu yıl ilk kez oruç tutmanın ve ilk iftarlarını açmanın heyecanını yaşayan çocuklara Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve Meram İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ahmet Kocagözde eşlik etti. Programa uzak mahallelerden gelen çocuklar, öğretmenleri ve okul yöneticileri de katıldı. Çocuklar iftarı, kendileri için hazırlanan Hacivat-Karagöz, illüzyon gösterisi ve oyunlar eşliğinde bekledi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu sene de Meram’ın uzak mahallelerinden gelen çocuklarla bir araya geldiklerini belirterek “Geleneklerimizde var olan tekne orucu, oruç satma’ gibi etkinliklerle başlayan neşeli süreç ilk oruç ve ilk iftar ile devam ediyor. Hepimiz yaşadık bu güzellikleri. Gelenek haline getirdiğimiz ‘İlk Orucum İlk İftarım’ programı, hepimizin kendi ailesinde uyguladığı bir gelenek ve örfümüzdür.”ifadelerini kullandı.

Program sonunda, Başkan Kavuş, çocuklara "ilk oruç hediyesi" olarak akıl ve zeka oyunları hediye etti.