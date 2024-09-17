Drift Otomobil Spor Kulübü tarafından ICRYPEX, Spor Toto, Lastix.com ve Apex Racing katkılarıyla 15 Eylül Pazar günü TOSFED Körfez Yarış Pisti’nde düzenlenen sezonun üçüncü drift yarışında nefes kesen eşleşmeler yer aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından ilgi ve heyecanla takip edilen organizasyon sonunda, Berfu Tutumlu birinciliği kazanırken, Çağlar Küçükdumlu ikinciliği ve Azerbaycan’dan gelen misafir sporcu Farid Quliyev de üçüncülüğü elde ettiler.

Bu sezon hayata geçen ve amatör sürücülere açık olan TOSFED Drift Kupası klasmanında ise Harun Karabulut ilk sırada yer alırken, Berkay Akbulut ikinci ve Abdullah Bostan da üçüncü olarak podyumu tamamlayan isimler oldular.