Körfez’de yeşil alanlarda bakım ve onarım çalışmaları yürütülüyor.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin her noktasında bakım çalışmalarını sürdürüyor. Parklar başta olmak üzere, yeşil alanların bakımları da titizlikle yürütülüyor. Ekipler özellikle mevsim geçişlerinin olduğu aylarda, zaman içerisinde yıpranan, elektrik tellerine temas eden ağaçların budamasını gerçekleştiriyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm yeşil alanlarda ve parklarda ise periyodik olarak temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Temizliğin yanı sıra, otlar ve çimler biçiliyor.