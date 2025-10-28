Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün başarılı karatecileri, Türkiye Şampiyonası’nda elde ettikleri derecelerle milli takıma davet edildi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Spor Salonu’nda 24-26 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Ümit, Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası’nda Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları büyük başarı elde etti. Ümitler 47 kiloda mücadele eden Leylanur Yıldırım Türkiye şampiyonu, gençler 48 kiloda yarışan Öykü Ece Bozukluhan ise Türkiye beşincisi oldu. Elde ettikleri bu sonuçlarla Körfezli sporcular, 7-9 Kasım 2025 tarihlerinde Hırvatistan’ın Rijeka kentinde yapılacak Ümit ve Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası’nda milli takım kadrosuna davet edildi.

Ayrıca Türkiye Şampiyonu olan Leylanur Yıldırım, 15-16 Kasım 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine doğrudan katılma hakkı kazandı.