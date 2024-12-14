Acil servislere başvurularda ciddi bir yükseliş olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkaya, "Pandemi sonrası dönemde, özellikle halı saha gibi ağır egzersizler sırasında ani ölümlerde belirgin bir artış görüyoruz. Soğuk hava koşullarıyla birleşen bu yoğun fiziksel aktivitelerin, koronavirüs sonrası ani ölümleri tetiklediği düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

Pandemi sonrası soğuk hava ve ağır egzersizlere dikkat çeken Prof. Dr. Özkaya, genç yaşta ani ölümlerin de belirgin şekilde arttığını söyledi. Covid-19’un milyonlarca insanı etkilediğini hatırlatan Özkaya, "Bu virüs, teknolojik imkanlarla daha detaylı analiz edilen ilk ölümcül salgın oldu. Covid-19’un ’sitokin fırtınası’ adı verilen klinik tabloya neden olarak kılcal damarlarda bıraktığı hasar, bireyden bireye farklılık gösterse de enfekte olanların tamamında pandemi öncesi ve sonrasında fizyolojik, metabolik ve psikolojik değişimlere yol açtığını gözlemliyoruz" dedi.

Ani ölümler

İnsanların Covid-19 öncesi yaptığı ağır sporları, artık kovid-19 virüsü aldıktan sonraki hayatında yapamadığını belirten Profesör Özkaya, "Spor yapmaya çalışanlar ise ciddi akciğer ve kalp sorunu yaşayabiliyorlar. Covid-19 sonrası başta akciğer ve kalp kılcal damarlardaki kalıcı hasar, ağır egzersiz sonrası kanın yeterli oksijen sunumunu sağlanamaması sonucu ani ölümle kadar gidebilen ciddi şikayetlere neden oluyor. Özellikle profesyonel sporculardan ve halı sahalarda amatör sporcularda ani ölümlerin arttığını görüyoruz. Bu ağır spor ve egzersiz, birde mevcut kış mevsiminin getirdiği soğuk hava ile birleşince özellikle Covid-19 salgını sonrası ani ölümlere neden olduğunu öngörebiliyoruz. Kapalı ve havalandırması yetersiz spor salonlarından çok sayıda zatürre geliştiğini de görüyoruz. Özellikle zatürre genç hastalarda ciddi sayıda artışlar var. Kapalı, havalandırması bozuk, kalabalık spor salonları ve toplu seyahatlerden sonra gençler kolayca zatürre oluyorlar. Özellikle Covid-19 pandemisinden etkilenen vatandaşlarımızın, kış mevsiminde ağır egzersiz, soğuk hava ve halen aramızda olan başta virüs olmak üzere diğer solunum yolları patojenlerine dikkat etmeleri gerekiyor" şeklinde konuştu.