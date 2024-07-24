Küçükçekmece Belediyesi, gençlerin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla ilçedeki üç farklı noktada ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Alanında uzman öğretmenler, danışmanlık hizmetiyle, öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak, onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun tercihleri belirlemelerine yardımcı oluyor.

Küçükçekmece Belediyesi, gençlerin geleceğine katkıda bulunmak amacıyla ilçedeki üç farklı noktada ücretsiz YKS tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. Alanında uzman öğretmenler, danışmanlık hizmetiyle, öğrencilerle birebir görüşmeler yaparak, onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun tercihleri belirlemelerine yardımcı oluyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, İstanbul Arel Üniversitesi işbirliğiyle başlatılan danışmanlık hizmeti çerçevesinde Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Merkezi, Armonipark AVM ve Arenapark AVM’de saat 11:00-20:00 arası öğrencilere yönelik tercih danışmanlığı hizmeti sunuluyor.

“Ön lisans bölümlerine ön yargılı yaklaşmadan iş imkanı olan bölümleri araştırabilirler”

Doğru tercih için öğrencilere önerilerde bulunan Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni Büşra Albayrak, ‘’Öğrenciler meslek tercihi yaparken istihdam oranlarına bakabilirler. Ayrıca ön lisans bölümlerine ön yargılı yaklaşmadan iş imkânı olan bölümleri araştırabilirler. Yeni açılan ön lisans programlarının çoğu geleceğin meslekleri arasında yer alıyor. Özellikle teknoloji, sağlık ve yeniçağ ile ilgili bölümler var. Bunları değerlendirebilirler’’ ifadelerini kullandı.

“Ön lisans bölümlerine ön yargılı yaklaşmamalı ve mutlaka iş imkanı olan bölümleri araştırmalı”

Küçükçekmece Belediyesi’nde Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmeni olarak görev yapan Büşra Albayrak gençlere ve ailelerine tavsiyelerde bulunurken, ‘’Tercih yaparken mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerek. Öğrenciler üniversite tercihi yaparken güncel TÜİK verilerine bakmalı. İki yıllık diyerek ön lisans bölümlerine ön yargılı yaklaşmamalı ve mutlaka iş imkânı olan bölümleri araştırmalı. Bunların dışında tercih yaparken kişinin potansiyeli, yetenekleri ve istekleri göz önünde bulundurulmalı. Aileler ise bu süreçte gençlere çok müdahale etmemeli ve destek olmalı’’ diye konuştu.

“’Gençlik Merkezi’nde YKS hazırlık sürecinde tam donanımlı bir eğitim aldım”

Sınava Küçükçekmece Belediyesi Gençlik Merkezi’nin YKS kursuyla hazırlanan Gülşen İnan, ‘’Gençlik Merkezi’nde YKS hazırlık sürecinde tam donanımlı bir eğitim aldım. Sınav sonucum istediğim gibi geldi ve şuan tercih dönemindeyim. Bu süreçte profesyonel destek almak çok önemli. Bugün rehberlik öğretmenimizle birlikte tercihlerimi yaptık. Bize bu hizmetleri sunan başta Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ederim’’ dedi.

Küçükçekmece Belediyesi YKS tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 2 Ağustos tarihine kadar 444 4 360 numaralı hattan randevu alabilirler.