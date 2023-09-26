Küçükçekmece Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Halk Market’ projesinin 3.’sünü İstasyon Mahallesi’ne kazandırdı. 3. Halk Marketin açılışı büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Küçükçekmece Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin temel gıda ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirdiği ‘Halk Market’ projesinin 3.’sünü İstasyon Mahallesi’ne kazandırdı. Halk marketin açılışı, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi’nin yanı sıra muhtarlar ve vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi. Başkan Çebi, 3. halk marketle birlikte ilçedeki 7 bin ihtiyaç sahibine destek verileceğini ifade etti. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği ve dayanışmanın gücüyle her geçen gün büyüyen Halk Market’in ilki Fevzi Çakmak Mahallesi’nde, ikincisi ise Mehmet Akif Mahallesi’nde açılmıştı.

“7 bin haneye destek oluyoruz”

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi İstasyon Mahallesi’ndeki halk market açılışında yaptığı konuşmada, ‘’2019 seçimlerine hazırlanırken önemli bazı sözlerimiz vardı. En önemli sözümüz sosyal belediyecilikti, önceliğimiz ihtiyaç sahibi komşularımızdı. Gönül ister ki belediyenin yapacağı yardımlara hiç kimsenin ihtiyacı olmasın ama gerçek öyle değil. Halk marketleri açma sebeplerimizden ilki bir elin verdiğini öbür elin görmemesi, ikincisi vatandaşların kendi ihtiyaçlarını direkt almaları, üçüncüsü ise vatandaşların herhangi bir marketten alışveriş yapıyormuş gibi alışveriş yapabilmesi. Üç halk marketimizle yaklaşık 7 bin haneye, 30 binin üstünde komşumuza destek oluyoruz. Görev sürecimiz boyunca sosyal belediyecilik yapmaya devam edeceğiz’ dedi.

İhtiyaç sahibi aileler tespit ediliyor

Kentte ihtiyaç sahipleri, Küçükçekmece Belediyesi’nde görev yapan sosyal hizmetler uzmanları tarafından gerekli incelemelerin ardından tespit ediliyor. Ekonomik zorluk yaşayan kişiler, sosyal incelemeler sonrası kendilerine tanımlanan kredilerle, randevu verilen saatlerde alışverişlerini halk marketlerden gerçekleştiriyor. Halk marketten yararlanmak isteyenler başvurularını, Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 444 4 360 numaralı İletişim Merkezi, Çözüm Merkezi veya sosyal medya hesapları üzerinden yapıyor.