Küçükçekmece’de, kaldırımda yürürken sürücüsünün kontrolünden çıkan aracın çarpmasıyla ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden hemşire Şengül Ayyıldız son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 13 Kasım Çarşamba günü meydana gelmişti. E.S (19) idaresindeki otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Bu esnada kaldırımda yürüyen 55 yaşındaki Şengül Ayyıldız’a çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırılan Şengül Ayyıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Şengül Ayyıldız için Küçükçekmece İstanbul Cem Evi Eğitim ve Kültür Vakfı’nda düzenlenen cenaze törenine Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de katıldı. Ardından Ayyıldız’ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’a götürüldü.

Yaşanan olayla ilgili konuşan Atakent Mahalle Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak, “Mahalle sakinimiz ve uzun zamandır sağlık ocağımızda emek veren bir sağlık çalışanını kaybettik. Bu olayın bir kaza olup olmadığını birkaç kez düşünmek gerekiyor. Biz sürece başladık; umarız adaletli bir ceza verilecektir. Bu olaya kim veya ne sebep olduysa, bu sorunların giderilmesi için uğraşacağız" dedi.