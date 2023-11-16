Son günlerde "Kürt böreği mi küt böreği mi?" şeklinde bir tartışmanın olduğunu söyleyen HEDEP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, bir börek zincirinin bu böreği "küt böreği" adıyla sunduğunu aktardı.

"MADEM BU KADAR IRKÇISINIZ, YEMEYİN"

Beştaş, böreğin adının "Kürt böreği" olduğunu ifade ederek "Kürt böreği Kürt böreğidir. Irkçılık ve lezzet yan yana gelen şeyler değildir. Elinizi çekin bu börekten. Madem bu kadar ırkçısınız, yemeyin." dedi.

MHP'Lİ AKÇAY: "BEN İLK DEFA DUYUYORUM"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Beştaş'ın bu sözlerine karşılık şu sözleri kullandı: "Irkçılığı sen yapıyorsun. Ben daha ilk defa duyuyorum."

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: "O BÖREKTEN İSTİYORUZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'e, "Sayın Başkan, o börekten istiyoruz." derken Akçay da "Kürt böreği de yeriz, Arnavut böreği de yeriz, Çerkez tavuğu da yeriz ama ben ilk defa duydum." dedi.

HEDEP'li Beştaş da bir dahaki sefere börek getireceğini ifade etti.

ÖNDER: "'SÖZDE KÜRT BÖREĞİ' DE DİYEBİLİRLERDİ"

Önder ise "Belli bir yaşa kadar yediklerimiz, belli bir yaştan sonra yemediklerimiz yaşatır. 'Sözde Kürt böreği' de diyebilirlerdi, yine Allah razı olsun 'küt' demişler." şeklinde konuştu.