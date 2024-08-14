Hangi ülkenin: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Kuruluş Tarihi: 2 Ekim 1981

Yönetim Kurulu Başkanı: Guerrino De Luca

Alanı: Bilgisayar çevre aygıtları

Ürünleri: Bilgisayar çevre aygıtları, ev hoparlörleri

Hizmet Bölgesi: Dünya çapı

Çalışan Sayısı: 11.000 (2010)

Resmi web Sitesi: http://www.logitech.com

Logitech Hakkında Bilgi

Logitech İnternational S.A İsviçre merkezli olan Amerikan dijital platform ve bilgisayar parçaları üreticisidir. İsviçre’nin yanı sıra California’da da merkezi bulunmaktadır. Şirket, bilgisayar aygıtları (Klavye, webcam, mouse, kulaklık, oyun konsolu vb.) üretmekte, günümüzde hâlâ başarılı şekilde üretimlerini sürdürmekte ve bu ürünleri pazarlamaktadır. Logitech aynı zamanda mp3 çalar, ev ve bilgisayar hoparlörleri, kablosuz ses cihazları ve ev telefonları tasarlamaktadır. 1981 yılında İsviçre’de kurulan bu şirketin ilk yaptığı bilgisayar parçası bilgisayar faresidir.

Dünya genelinde 100 den fazla ülkeye satış ve dağıtım yapan bu firma günümüzde çok önemli bir yere sahiptir. Önde gelen bilgisayar üreticileriyle ortaklık sağlayarak gücüne güç katan Logitech kendisini gün geçtikçe ilerletmeyi başarıyor ve müşterilerinden olumsuz yorum almamak için gayret gösteriyor. Yenilik ve kalite üzerinde odaklanan Logitech, kullanıcıların dijital dünyada daha iyi bir deneyim yaşamalarına yardımcı olmak üzere kişisel çevre birim cihazları tasarlamaktadır. İlk olarak işe 1981 yılında fare tasarlayarak başladı. Yeni olan bu iş kolu, kişisel bilgisayarla etkileşim halinde çalışmayı kolaylaştırdı. Bilgisayar fareleri alanında dünya liderlerinden biri oldular ve sürekli değişen bilgisayar ve dizüstü bilgisayar kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre onlarca fare icat ettiler. Şimdi ise bilgisayarın ve günlük yaşantıda lazım olabilecek birçok teknolojik aleti üretiyor.

Logitech Hangi Ülkenin

Cevap: Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

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