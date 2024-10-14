İsrail ordusunun Lübnan'da, özellikle başkent Beyrut ve çevresindeki bölgelere yönelik sürdürdüğü saldırılar, ciddi bir insani krize yol açmaya devam ediyor. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 2.309’a, yaralı sayısı ise 10.782’ye yükseldi. Bu durum, ülke genelinde büyük bir kaygı ve acı yaratırken, sağlık sisteminin üzerindeki baskı da giderek artıyor.

Saldırılar, sivil altyapıya ve yerleşim alanlarına da zarar vermekte, bu da birçok insanın evlerini terk etmesine neden oluyor. Ayrıca, Lübnan'dan göç edenlerin sayısının 430 bine yaklaştığı ifade ediliyor. Bu göç dalgası, komşu ülkeler üzerinde ek bir yük oluştururken, mülteci krizinin derinleşmesine yol açıyor.

Uluslararası toplumdan gelen çağrılar, çatışmaların sona ermesi ve insani yardımların ulaştırılması yönünde yoğunlaşırken, sivil halkın durumu giderek kötüleşiyor. Birçok aile, güvenli bir yer arayışı içinde yollarına devam ederken, yardıma muhtaç durumda olanlar için acil müdahalelere ihtiyaç duyulmakta. Bu gelişmeler, bölgedeki istikrar ve barış arayışlarını daha da zorlaştırıyor.