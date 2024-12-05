AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz, üst mahkeme tarafından kabul edildi. Mahkeme Nasuh Mahruki’nin tahliyesine karar verdi.İSTANBUL (İGFA) - AKUT'un eski Başkanı Nasuh Mahruki'nin tahliyesine karar verildi.

Hatırlanacağı gibi Mahruki ile ilgili, sosyal medya hesabından YSK'nın elektronik oylama sistemine geçiş hazırlıklarını eleştiren paylaşımlar dolayısıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Nasuh Mahruki hakkında, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “yargı organlarını alenen aşağılama” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.

Avukatıyla birlikte Çağlayan Adliyesi’ne giderek ifade veren Mahruki, ifadesi sonrasında tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemece tutuklanmıştı.

https://twitter.com/nasuhmahruki/status/1863959114981974038

Mahruki'nin eşi Mine Mahruki ise önceki gün, eşinin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Canım eşim Nasuh Mahruki hepinizin bildiği gibi tam 14 gündür bizden ayrı ve tutuklu. Tutuklulukla ilgili olarak yaptığımız itiraza bugün ret cevabı geldi. Bu sonuca rağmen adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine ve Nasuh’un bir an önce özgürlüğüne kavuşacağına inanıyor ve Türk adaletine olan güvenimi koruyorum." ifadelerini kullanmıştı.