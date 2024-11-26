Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, öğretmenlere verdiği müjdede, “0-5 yıl arası öğretmenlerin 40 bin TL, 5-10 yıl arası öğretmenlerin 44 bin TL, 10 yıl ve üzeri tecrübeye sahip öğretmenlerimiz ise 49 bin TL maaş alacak” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü anlamlı bir şekilde kutlayarak, öğretmenlere yönelik özel bir kutlama programı düzenledi.

Programa Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Genel Sekreter Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, daire başkanları, eğitim sorumluları ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenliğin yalnızca bir meslek olmadığını aynı zamanda yürek işi olduğunu ifade eden Başkan Zeyrek, öğretmenlerin ülkemizin aydınlık yarınlarını inşa eden mimarlar, çocukların hayatlarına dokunan ilham kaynakları olduklarını söyledi. “Sabır, sevgi ve azminizle sadece bireyleri değil, ülkemizin geleceğini de şekillendiriyorsunuz” diyen Başkan Zeyrek, “Sizlerin emeği, ülkemizin aydınlık yarınlarına atılan en sağlam temeldir. Her birinizin özverili çabaları sayesinde çocuklarımız düşünebilen, sorgulayan ve topluma fayda sağlayan bireyler olarak yetişiyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Öğretmenler, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözü, mesleğinizin kutsallığını ve sorumluluğunu en güzel şekilde ifade etmektedir. Sizler, bu önemli görevi büyük bir özveriyle yerine getiriyor, çocuklarımızın gözlerindeki ışıkla yarınlarımıza umut oluyorsunuz” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimin ve öğretmenlerin her zaman yanında olduklarını hatırlatan Başkan Zeyrek, eğitimde kaliteyi artırmak ve sizlerin hak ettiğiniz koşulları sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yapılan her desteğin gelecek için atılmış en değerli adım olduğunu kaydeden Başkan Zeyrek, "Mevcut düzende; ders saati ücreti karşılığında çalışan bir öğretmenimiz, ayda en fazla 160 saat ders verebiliyor ve bu çalışmanın karşılığında yaklaşık 26 bin lira civarında bir ücret alıyor. Yeni dönemde sizlerin emeklerini daha iyi karşılamak için bazı önemli adımlar attığımızın müjdesini burada vermek isterim. Öğretmenlerimizin hizmet süresine göre üç kademeli yeni bir düzenleme hazırladık. Bu kapsamda, asgari ücretin tahmini 23 bin lira olacağını öngörerek şu iyileştirmeleri planlıyoruz: 0-5 yıl arası tecrübesi olan öğretmenlerimiz aylık yaklaşık 40 bin TL, 5-10 yıl arası tecrübesi olan öğretmenlerimiz 44 bin TL, 10 yıl ve üzeri tecrübeye sahip öğretmenlerimiz ise 49 bin TL maaş alacak. Bu düzenlemeyle birlikte, kıymetli emeklerinizi bir nebze daha karşılayabilmeyi ümit ediyoruz. Bir diğer çalışmamızın da duyurusunu yapayım. Artık ulaşımda da siz de öğrencilerimiz gibi faydalanacaksınız. Şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Sizlerin destekleriyle Manisa’mızda eğitimin kalitesini daha da yukarılara taşıyacağımıza yürekten inanıyorum” diye konuştu.