İnegöl’de son günlerde gündem olan Ayçiçeği Masal Parkı'nda mutlu son. İnegöl Belediyesi Ayçiçeği Masal Parķı'nda ihale süreci tamamlandığı ve yeniden açıldığı belirtildi.

2017 yılında hizmete açılan Ayçiçeği Masal Parkı’nın işletmenin yeniden ihaleye verilmesi nedeniyle kapatılmıştı. Yaklaşık 6 aydır kapalı kalmasına Akhisar Mahalle sakinleri tepki göstermişti. Akabinde siyasi parti başkanları da konuyu gündeme taşımıştı.

Konu hakkında bir açıklama yayınlayan İnegöl Belediye Başkanlığı, “Ayçiçeği Masal Parķı'nda ihale süreci tamamlandı ve yeni işletmeci ile birlikte yeniden açıldı. İçerisinde yapılacak iyileştirmelerle birlikte daha kullanışlı hale kavuşmuş olacak” ifadeleri kullanıldı.

Öznur Dede