Konya'nın Selçuklu ilçesinde, eski sevgilisi Demet Aydın'ı kaçırıp, rezidansta işkence yaptıkları suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Murat Demirci (41) ve nişanlısı Sara Demir (24) ile arkadaşları Tuğba Demirci (22), 'nitelikli yağma' suçundan 5'er yıl ve 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan 5'er yıl olmak üzere toplam 10 yıl hapis cezası aldılar.

Olay, 8 Nisan 2022'de Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Kafe işleten Murat Demirci, eski çalışanı Demet Aydın ile buluşarak otomobille yola çıktı. Meram ilçesine geldiklerinde, otomobile Demirci'nin nişanlısı Sara Demir ve arkadaşı Tuğba Demirci de katıldı. İddiaya göre, iki kadın Demet Aydın'ın ellerini çamaşır ipiyle bağladı. Ardından, Demet Aydın rezidansa götürülüp 2 saat boyunca işkenceye tabi tutuldu. Demet Aydın, kurtulduktan sonra polise giderek suç duyurusunda bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakıldılar. Ancak, aynı gün içerisinde şüphelilerin, Murat Demirci'nin başka bir eski sevgilisi Merve Kaya'ya da işkence yaptığı ortaya çıktı. Bu nedenle tekrar gözaltına alındılar ve tutuklandılar. Ayrıca, Demet Aydın'a yönelik işkence iddiası nedeniyle de 3 kişi hakkında ayrı bir tutuklama kararı alındı.

Sanıklar, Merve Kaya'ya yönelik suçlarından dolayı da 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandılar. Yargılama sürecinde, Merve Kaya şikayetini geri çekti, ancak dava kamu davası olarak devam etti. Bu süreçte 3 sanık tahliye edildi. Mahkeme heyeti, 3 sanığa 'hürriyetten yoksun kılma' suçundan 6'şar yıl, 'tehdit ve hareket' suçundan 2 yıl 6'şar ay ve 'yağma' suçunu 'kasten yaralama' olarak değerlendirdi, toplamda 9 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verdi. Sanıklar, 'mala zarar verme' suçundan ise beraat ettiler.

Demet Aydın'a yönelik suçlamalar nedeniyle aynı sanıklar 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandılar. Savcı, sanıklar hakkında 'birden fazla kişiyle nitelikli hürriyeti yoksun kılma' suçundan 14'er yıl, 'birden fazla kişiyle nitelikli yağma' suçundan 7 yıl 6’şar ay, 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl, 'mala zarar verme' suçundan 3'er yıl, 'tehdit ve hakaret' suçundan 2'şer yıl ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3'er yıl olmak üzere toplamda her sanık için 32 yıl 6’şar ay hapis cezası talep etti.

Mahkeme heyeti, Murat Demirci, Sara Demir ve Tuğba Demirci'ye Demet Aydın'a yönelik 'nitelikli yağma' suçundan önce 12'şer yıl hapis cezası verdi. Ancak, Demet Aydın'ın telefonunu iade ettikleri için bu ceza 6'şar yıla indirildi. Mahkeme heyeti, sanıkların davranışlarını göz önünde bulundurarak cezaları 5'er yıla indirdi. Ayrıca, 3 kişiye 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan önce 3'er yıl, daha sonra suçun nitelikli ve birden fazla kişi tarafından işlendiği göz önüne alınarak ceza 6'şar yıl olarak düzenledi. Sanıkların diğer suçlarından aldıkları toplam 2 yıl 1 ay 25 günlük ceza ise cezanın hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.