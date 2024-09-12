MediaMarkt, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile yaptığı uzun soluklu iş birliği kapsamında bir bağış kampanyası düzenliyor. Kampanya kapsamında 9-16 Eylül tarihleri arasında markanın mağazalarından veya online satış platformundan MediaMarkt CLUB üyelerinin aldığı her dizüstü bilgisayar için marka tarafından TEGV’e bağış yapılacak.

MediaMarkt; okulların açıldığı, öğrencilerin ve ailelerin teknoloji ihtiyaçlarının arttığı bir dönemde eğitime destek vermek amacıyla anlamlı bir bağış kampanyası başlattı. Yapılan açıklamaya göre marka, 9-16 Eylül tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında Türkiye genelindeki mağazalarından ya da mediamarkt.com.tr’den dizüstü bilgisayar satın alan MediaMarkt CLUB üyesi tüketiciler adına, alınan ürün başına TEGV’e 200 TL’lik bağışta bulunacak. Böylece okulun ilk haftası boyunca markanın mağazalarından ya da online satış platformundan alınan her dizüstü bilgisayar, çocukların geleceğine ve eğitim yaşamına katkı sağlayacak. Bu uygulama ile marka tarafından en çok 1 milyon 500 bin TL tutarına kadar TEGV’e bağış yapılması öngörülüyor.

“Eğitimle Daha İyiye” projesi bugüne kadar 3 binden fazla çocuğa ulaştı

Açıklamaya göre, markanın TEGV ile yaptığı iş birliği bağış kampanyasının öncesine dayanıyor. Depremden etkilenen bölgelere uzun vadede katkıda bulunabilecek sürdürülebilir çalışmalara odaklanan marka, 2023 yılının Ekim ayında TEGV ile ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesini hayata geçirdi. Markanın, vakıf ile birlikte yürüttüğü ve halen devam eden ‘Eğitimle Daha İyiye’ projesi kapsamında Ateşböceği Eğitim Tırları ile bugüne kadar 3 binden fazla çocuğa ulaşıldı. Projenin birinci yılı tamamlandığında 6 bin çocuğa ulaşılmış olması hedefleniyor. 4 yıl sürecek projenin sonunda ise en az 24 bin çocuğa ulaşılması amaçlanıyor.