CHP'li medya mensubu tarafından duyurulan yeni asgari ücret, Mehmet Şimşek'in onayıyla resmileşti. İşte detaylar...

Son zamanlarda CHP'li gazetecilerin asgari ücreti duyurması adeta bir trend halini aldı. Fatih Portakal dün, Deniz Zeyrek ise bugün yeni asgari ücreti paylaştı. Toplum, asgari ücrete yapılacak zammın boyutunu merakla bekliyor. Ünlü gazeteci, asgari ücretlilere olumlu haber verdi. 1 Temmuz'da net 11 bin 402 lira olarak belirlenen asgari ücretin son durumu açıklandı.

İşte O Rakam!

Yıl sonuna yaklaşılırken 7 milyon çalışanın gözü kulağı yeni zam kararında… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık'ın ilk haftasında toplanacağını duyurmuştu. CHP'li gazeteciler ise kulis bilgilerini paylaşmaya başladı. Bunlardan biri de Deniz Zeyrek. Zeyrek, hükümet çevrelerinde konuşulan 17.500 TL'lik asgari ücretin, 16 bin TL seviyesine düştüğünü belirtti ve bu rakamın Mehmet Şimşek tarafından onaylandığını ifade etti.