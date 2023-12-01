Ocak ayı zam dönemine yaklaşılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere yönelik ek iyileştirme çalışmalarının gündemde olduğunu belirtti. Yılmaz, özellikle 7.500 liranın altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak çaba gösterileceğini ifade etti. Ayrıca SSK ve Bağ-Kur emeklileri, refah payının eklenmesiyle memur emekli aylığıyla eşitlenme beklentisi içindeler.

Emeklilere yapılan son değerlendirmelere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %39.59, memur ve diğer emeklilere ise %51.44 oranında zam yapılması bekleniyor. Emekli maaşları için 2024 hesaplamaları da merak edilenler arasında.

Bütçe Dengeleme Adımları Atılacak!

Ocak zammına dair yapılan değerlendirmelerle birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur zammının yıl sonunda toplu sözleşmeyle belli olacağını ve bu zammın memur emeklisine de yansıyacağını söyledi. Ayrıca işçi emeklileri tarafındaki dengeleme çalışmalarına vurgu yaparak 7.500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak çaba gösterileceğini ifade etti. Ancak bu çaba gösterilirken enflasyonla mücadelenin de göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti.