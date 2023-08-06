Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final Müsabakalarında birinci olarak 15 -18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Aydın’da düzenlenecek olan Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanan sporcularla buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kente kazandırdığı uluslararası standartlarda tesislerin yanı sıra spora ve sporcuya verdiği desteklerle spor camiasının takdirini toplayan Başkan Büyükkılıç, çeşitli organizasyonlarda Kayseri’yi ve Türkiye’yi temsil eden sporcularla bir araya gelerek, hem başarılarından dolayı tebrik etmeye hem de onları motive etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Talas Gençlik Merkezi’ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Nevşehir’de düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Yarı Final Müsabakalarında birinci olarak 15 -18 Ağustos 2023 tarihleri arasında Aydın’da düzenlenecek olan Türkiye Finallerine gitmeye hak kazanan sporcularla bir araya geldi.

Başkan Büyükkılıç, başarılarından dolayı sporcuları tebrik ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza böyle fırsatları siz gençlere verdikleri için teşekkür ediyorum. Kayseri’mizde Gençlik, Spor İl Müdürlüğü’müzün değişik sahalarda yapmış olduğu çalışmalar ile bizler de gurur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Başarılarınızın devamını diliyor, birincilikler Kayseri’mize yakışır diyoruz” diye konuştu. Sporcularla keyifli bir sohbet gerçekleştiren Büyükkılıç, takımla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Talas Gençlik Merkezi ziyaretinde Başkan Büyükkılıç’a, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın eşlik etti.