Anlaşma sağlanamazsa resmi yargıya başvurulacağı ifade edildi. Merkezinin Adıyaman’ın Kahta ilçesindeki Menzil köyü olduğu bilinen cemaatin, "Gavs" unvanına sahip lideri Şeyh Abdulbaki Erol'un 12 Temmuz 2023'te vefatının ardından, onun oğulları Muhammed Saki, Muhammed Fettah ve Muhammed Mubarek arasında miras mücadelesi patlak verdi.

Cemaat, şirketler, vakıflar ve derneklerle adeta bir holding yapısına dönüşerek üçe bölündü. Menzil’in en görünür vakfı olan Semerkand’ın başına Mübarek Erol geçti. Kardeşlerden Muhammed Saki Erol, Serhendi Vakfı'nı, Muhammed Fettah Erol ise Buhara Vakfı'nı kurdu. En son olarak, Muhammed Saki Erol, kardeşlerini bazı gayrimenkulleri vakfa aktarmamakla suçlayan bir açıklama yaptı.

Menzil'deki miras kavgası, artık kamuoyuna açık bir şekilde kaydedilmeye başlandı. Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Menzil köyünde yapılan bir toplantıya ait görüntülerde, Menzil Vakfı'nın lideri Muhammed Mübarek Erol ile Muhammed Fettah Erol, ayrıca Serhendi Vakfı'nı kuran Muhammed Saki Erol’un açıkça tartıştığı gözlemlendi. Miras anlaşmazlığının alevlendiği bu tartışmada, Saki Erol, "Ağabey, sen şimdi böyle konuşuyorsun da, babamın vefatının ikinci günü sizinkiler dergah bastılar," ifadeleriyle durumu kayda geçirdi.

ŞER'İ MAHKEME KURMA KARARI

Euronews Türkçe'den Ramazan Debgiz'in haberine göre, ismini açıklamayan bir Menzil üyesi, "toplantı" adı verilen buluşmada şer'i mahkeme kararının alındığını belirtti. Görüntülerde, Serhendi Vakfı lideri Muhammed Saki Erol ile Semerkand Vakfı'nın liderleri olan Muhammed Mübarek Erol ve Muhammed Fettah Erol'un, cemaatin önünde yan yana oturduğu ve toplantıyı yöneten kişinin, Abdulbaki Erol'un Mersin'deki halifesi Seyyid Mustafa El Hüseyni olduğu görüldü.

'MAL PAYLAŞIMI ŞAFİİ MEZHEBİNİN FIKHINA GÖRE YAPILACAK'

Toplantı sırasında Seyyid Mustafa El Hüseyni, "Besmele" çekerek, "Kusuruma bakmayın. Burada konuşmaya mecbur kaldık. Çünkü gökten melekler gelip de bu işi çözmeyecek. Bu iş, Hazreti Muhammed'in bize bıraktığı miras hukukuna göre çözülecek," dedi. El Hüseyni, kararlarını şu şekilde açıkladı: "Birincisi, Abdulbaki Erol'un bıraktığı miras; vakıf, dergah, medrese, cami ve diğer şeyler bu taksime dahildir. İkincisi, mal paylaşımı Şafii mezhebinin fıkhına göre yapılacaktır."

Euronews Türkçe'ye konuşan kaynaklar, Muhammed Saki Erol'un şer'i mahkeme yönünde olduğunu ve anlaşma sağlanamazsa Türk yargısına başvuracaklarını ifade etti. Bu yolla, Saki Erol’un "konuyu aile içinde çözmeye çalıştığı" vurgulandı.