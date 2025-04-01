İSTANBUL (İGFA) - Mesleki sorumluluk sigortalarının önemine değinen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “Mesleki sorumluluk sigortası sektörü, 2024 yılında yüzde 12-15 oranında büyüme gösterdi. 2024 yılı itibariyle yaklaşık 150 bin meslek mensubu, mesleki sorumluluk sigortası yaptırdı. Bu artış, dijitalleşen iş dünyasında yeni mesleklerin sigorta kapsamına dahil edilmesinin yanı sıra sektördeki genel farkındalığın da bir göstergesi niteliği taşıyor. Bu sigorta, meslek mensubunun itibarını koruyor, hatalı işlemler veya kararlar nedeniyle oluşabilecek itibar kaybını minimize ediyor” dedi.

Profesyonel hizmet sağlayıcıların mesleklerini icra ederken yaptıkları hatalar veya ihmaller sonucu başkalarına verebilecekleri maddi zararlara karşı finansal güvence sağlayan mesleki sorumluluk sigortası, günümüzün en fazla dikkat çeken teminatlarından birini oluşturuyor. Bu sigorta, meslek mensuplarının yasal ve mali sorumluluklarını üstlenerek, onları olası tazminat taleplerinden koruyor. Mesleki sorumluluk sigortasının son dönemdeki artışını ve sigortanın sunduğu teminatları değerlendiren IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su Murat Çiftçi, “2024 yılı itibariyle mesleki sorumluluk sigortası sektörü, yüzde 12-15 oranında bir büyüme gösterdi. Bu artış, dijitalleşen iş dünyasında yeni mesleklerin sigorta kapsamına dahil edilmesinin yanı sıra sektördeki genel farkındalığın artmasından da kaynaklanıyor. 2024 yılı itibariyle yaklaşık 150 bin meslek mensubu, mesleki sorumluluk sigortası yaptırdı. En fazla sigorta yaptıran meslek grubu, sağlık sektörü oldu. Özellikle doktorlar, cerrahlar ve diğer sağlık profesyonelleri, hem yasal zorunluluklar hem de riskli meslek faaliyetleri nedeniyle en fazla sigorta yaptıran grup olarak kayda geçti” dedi.