Bursa'da bir gece kulübünde gerçekleşen silahlı çatışma sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi ve üç kişi yaralandı. Olay, Nilüfer ilçesinin merkezinde, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O., gece kulübüne giriş yapmak istediler ancak çalışanlar izin vermedi, bu nedenle bir tartışma başladı. Tartışma sırasında gece kulübünün güvenlik görevlisi olan Güçlü Ş. E., yanında bulunan silahla Çağlar B., Yasin K., Gökhan Kılıç ve Muhammet O.'ya ateş açtı. Çağlar B. de güvenlik görevlisi Güçlü Ş. E.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bu korkunç olayda, Yasin K., Gökhan Kılıç, Muhammet O. ve Güçlü Ş. E. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Gökhan Kılıç hastanede hayatını kaybetti, Muhammet O. ise hala hayati tehlikesi devam ediyor. Olay yerinden kaçan şüpheli Çağlar B., polis ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre ileride yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.