Meteorolojinin anlık yayımladığı son verilere göre Bursa halkını bugün puslu bir hava bekliyor. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı 12° seviyelerinde seyredecek. En yüksek sıcaklık ise 26° olarak tahmin ediliyor.

9 Kasım perşembe günü Bursa'da sağanak yağış etkili olurken en düşük hava sıcaklığı 12° olarak ölçüldü.

Yağmurlu geçen Perşembe gününün ardından Cuma günü Bursa'da parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 9° olarak ölçülürken en yüksek sıcaklık 21° seviyelerinde seyredecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK TAHMİN

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de bugün sabah saatlerinde en düşük sıcaklık 9° olarak ölçüldü. Gün içinde havanın parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken en yüksek sıcaklık 25° olacak.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK TAHMİN