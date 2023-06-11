Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı; 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Eskikaracakaya mahallesi mevkiinde meydana geldi.

İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Emre Ç. Yönetimindeki 43 ACU 400 plakalı otomobil, ana yola aniden çıkan Mehmet A. Yönetimindeki 16 TAF 35 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

