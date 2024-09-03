Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Buket Köse, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na taziye evi ve kamuoyunda çok konuşulan Başkan Yardımcısı görevine getirilen Mesut Ünver hakkında soru sordu.

Bilecik Belediye Meclisi Eylül Ayı 1. Birleşimi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nden Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı başkanlığında gerçekleştirildi. Mecliste Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Buket Köse, Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ya cevaplandırması üzerine partisi adı 2 soru sordu. Köse, "Necati Önen Caddesinde bir taşınmazın ‘Taziye Evi’ olarak kiralanmasına dair sözleşme imzalanmış bulunmaktadır. Tasarruf tedbirleri öncesinde bütün işler tamamlanmıştır. Kiralanan taşınmaz encümen kararında geçen 881 metrekare değil brüt alanı 20 metrekare ve geri kalan piyasa araştırması da dahil olan 600 metrekare nereye gitti, taşınmazın ulaşılabilirliği sorgulandığı zaman Bilecik şehir merkezin çıkış noktalarından birinde, kira bedelini konuşmamız gerekirse aylık olarak KDV dahil 45 bin TL ödenmesi taahhüt edilmiş. Gün içinde alınan kararın aynı gün içinde sonuca ulaştırılmaya çalışılması hataların ortaya çıkmasına sebep olmuş mudur? Bu hataların düzeltilmesi mümkün müdür?" sorusu oldu.

"Buradan demek ki belediyemizden bir evrak kaçağı var"

Başkan Subaşı bu soruda en ince ayrıntısına kadar bilgi verilmesine, "Buradan demek ki belediyemizden bir evrak kaçağı var. Biz de buradan arkadaşlarımıza hemen talimat verelim, hızlı bir şekilde EDYS’den kimler giriş yapıyor, evrakları bu kadar detaylı, numaraları ile hangi çalışanımız sizlere ulaşıyor bunu bir öğrenelim. Çünkü biliyorsunuz bizler bir kurumuz ve gizlilik kapsamında bu kadar evrakların nokta yazı, numaraları ile size ulaşması hakikaten çok komik. Bunu hatta sizin de grubun konuşmacı lideri olarak söylemeniz de birazcık bence küçültücü bir durum" dedi.

"Taziye evlerini böyle böyle arttırmak istiyorum"

Subaşı, sorunun cevabı olarak, "Şöyle de bir durum var ‘Taziye Evi’ evet bu çok onur ve gurur duyduğum bir proje. Göreve gelir gelmez bu konuyla ilgili belli bir grupla görüşmüştük. Bilecik’te bir taziye evi sıkıntısı olduğunu dile getirmişlerdi, ben de buna hemen el attım. Bunun yapım aşaması çok zahmetli, çok uzun, çok masraflı olacaktı. Hemen uygun bir alan baktı arkadaşlarımız. Alanı kiralamasını yaptık. Hatta yine müteahhit arkadaşlarımız dedi ki başkanım içindeki mescidi, lavabolarını biz dönüştürelim. Onların tadilatlarını bitmesini bekliyoruz zannediyorum. Bence çok güzel. Beşiktaş Mahallesinde olması belki sadece belli noktalara uzak kalacaktır. Taziye evlerini böyle böyle arttırmak istiyorum. Eleştirildiğimiz şey hizmet olsun" ifadelerine yer verdi.

"Bütün hepsine yetişebileceği hizmeti, eksiksiz yürütebileceğini düşünüyor musunuz?"

Milliyetçi Hareket Partisi Bilecik Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Buket Köse, diğer bir sorusunda ise, "Haberlere yansıyan hem belediye başkanı hem Kayı A.Ş. yönetim kurulu üyesi hem özel kalem müdürü başlığı adı altında geçen haberde, ’Bürokrat başkan yardımcılığı son koltuğunu seçimlerden önce Bilecik Belediyesi Turizm Koordinatörü olan seçim sonrası Özel Kalem Müdürlüğü görevine getirilen Mesut Ünver oturdu. Ünver’e Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlükleri bağlandı. Öte yandan Ünver’in Özel Kalem Müdürlüğünün yanında belediye iştiraki Kayı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenildi’ ifadelerine yer verildi. Bu habere dayanarak atanan başkan yardımcısının burada geçen görev dağılımının geniş alanı kapsayacağından dolayı bir kişinin bütün hepsine yetişebileceği hizmeti, eksiksiz yürütebileceğini düşünüyor musunuz? Acaba müdürlük statüsü kazandırmak amaçlı yapılan bir atama mıdır?" ifadelerine yer verdi.

"Hepsini birden götürebildiğini görüyoruz"

Başkan Subaşı, bu soruya da, "Mesut bey konusunda çok mutluyum. Mesut’un aynı zamanda başkan yardımcılığını görevine de gelmesinden. Zaten başkan vekili dönemimde de Mesut Bey hem Kayı AŞ’de yöneticiydi, hem belediye başkan yardımcısıydı, yine özel kalemimize destek oluyordu. Buse hanımda burada. Ama bu dönemde hepsini birden götürebildiğini görüyoruz. Ama şurada bir yanlışınız var şuan Özel Kalem Müdürümüz Oğuzhan beydir Mesut Bey destek olmaktadır" dedi.