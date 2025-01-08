Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Belediye Meclis Üyesi Buket Köse, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Köse, istifa kararını, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ile yaşadığı şahsi tartışmalar ve parti içindeki destek eksiklikleri nedeniyle aldığını ifade etti.

İstifa açıklamasında, özellikle bir kadın olarak yaşadığı olumsuz tavırlara karşı tek başına mücadele etmek zorunda kaldığını belirten Köse, yerel seçimlerde büyük bir özveriyle çalıştığını ve ailesi ile ticari hayatından fedakârlıklar yaparak MHP için emek verdiğini söyledi. Ancak tüm bu çabalarına rağmen, kendisine sahip çıkılmadığını ve partinin içindeki tutumları nedeniyle bu kararı almak zorunda kaldığını dile getirdi.

Buket Köse, istifasına dair yaptığı açıklamada, "Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Ünver ile şahsım arasında yaşanan tartışmanın ardından, bir bayan olarak sergilenen olumsuz tavıra karşı yalnız bırakıldım. Özellikle MHP'nin yerel seçim çalışmalarına başladığı günden itibaren, ailemden ve ticari hayatımdan birçok fedakârlık yaparak canla başla çalıştım. Ancak gelinen noktada, şahsıma karşı bir sahiplenme olmadığını gördüm ve artık bu partinin bir parçası olamayacağımı hissederek istifa etme kararı aldım," dedi.

Buket Köse, parti içindeki oyunlara ve baskılara rağmen, halkın yararına konuşmaktan asla vazgeçmeyeceğini vurguladı. "Ne oyun olursa olsun, kimse beni halkın yararına konuşmam konusunda susturamayacaktır. Bilecik için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim," diyerek sözlerini tamamladı.

Parti İçindeki Gerilimler

Buket Köse'nin istifası, MHP'nin Bilecik'teki iç gerilimlerinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Parti içindeki yönetimsel ve şahsi sorunlar, özellikle yerel seçim süreçlerinde daha da belirgin hale gelmişti. Köse'nin istifası, partideki diğer üyeler arasında da tartışmalara yol açtı ve MHP'nin Bilecik'teki siyasi stratejileri üzerine yeniden düşünülmesi gerektiğini gösteriyor.

Köse'nin açıklamalarında en çok dikkat çeken noktalardan biri, kadın bir siyasetçi olarak karşılaştığı zorluklara karşı gösterdiği direnciydi. Kadınların siyasette daha güçlü ve etkili bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren Köse, istifasının arkasında sadece kişisel bir tavır değil, aynı zamanda kadın siyasetçilerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekme amacı güttüğünü de belirtti.

Bilecik'in Geleceği İçin Çalışmaya Devam

Köse, partisinden istifa etmiş olsa da, Bilecik'in geleceği için çalışmaya devam edeceğini belirtti. "Bilecik'teki halkımızın sesi olmaya, sorunlarını duyurmaya ve şehrimizin gelişmesi için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Sadece bir siyasi partiye bağlı kalarak değil, halkın gerçek ihtiyaçları doğrultusunda hareket etmek istiyorum," dedi.

İstifanın ardından Buket Köse’nin yeni bir siyasi yol haritası çizeceği ve Bilecik’teki geleceğiyle ilgili adımlarını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor. MHP’nin ise bu gelişmeler ışığında, parti içindeki tutumlarını ve politikalarını gözden geçireceği ifade ediliyor.