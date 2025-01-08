Mikromobilite ulaşım çözümleri alanında faaliyet gösteren Segway, 2023 yılında dünya çapındaki satış değeri açısından "eKickScooter’ların 1 numaralı dünya markası" olarak kabul edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; şirket, CES 2025’te eKickScooter’larının üçüncü nesli de dahil olmak üzere en son yeniliklerini sergiliyor. Öne çıkan ürünler arasında hafif ulaşım için Segway Ninebot E3 serisi, günlük şehir içi ulaşım için Segway Ninebot F3 serisi, uzun mesafeli seyahat ve keşif için Segway Ninebot MAX G3, off-road Segway ZT3 serisi ve yüksek performanslı Segway GT3 serisi bulunuyor.

Segway-Ninebot mikromobilite iş birimi başkanı Vincent Chen, "eKickScooter satışlarında dünya çapında 1 numaraya yükselmiş olmamız büyük bir onur. Bu, bize müşterilerimizin güvenini kazandıran kullanıcı merkezli bir felsefeye olan bağlılığımızın ve sürekli olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya odaklanmış olmamızın bir sonucudur. İleriye dönük olarak, kullanıcılara daha iyi ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için ürünlerimizde yenilikler yapmaya ve performanslarını geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.