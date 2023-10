6-14 yaş kategorilerinde eğitim verecek olan UBA Uzman Basketbol akademisi çalışmalarına başladı. Kayıtların hala devam ettiği akademide basketbol temel eğitimleri verilecek. Burada gelişimlerini sağlayacak olan çocuklar arasında yapılacak seçmeler sonrası ise İnegöl’de Basketbol Federasyonunun resmi müsabakalarında mücadele edecek bir spor kulübü kurulacak.

Basketbol Antrenörü Behçet Öztürk, akademi için yer tahsisi yapan Özel Okyanus Kolejine teşekkür ederek, yakın zamanda İnegöl’de çok konuşulacak çalışmalara imza atacaklarını söyledi.

Kız ve erkek çocuklarından oluşacak akademinin İnegöl’e renk katacağını belirten Öztürk, “ İlçede büyük bir genç nüfus var. Tespitlerimizde ailelerimizin çocuklarını yönlendirebileceği alanların oldukça dar olduğunu tespit ettik. Basketbol, son yıllarda oldukça revaçta olan spor dalı. Bu alanda ilçede ciddi bir açık vardı. Bizler UBA akademi ile İnegöl’e büyük zenginlik ve çeşitlilik kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

İnegöl’de ki ailelere ve gençlere de seslenen Öztürk, “Basketbol tüm dünyada en popüler olan spor dalları arasında. Her geçen gün seyirci ve sporcu sayısında ciddi artışlar var. Biz neden İnegöl’de bir başarı hikayesi yazamayalım. İddialı bir akademi kurduk. Çocuklarınızı bizlere yönlendirmenizi istiyoruz. Çocuklarımızın gelişimine her türlü katkıyı sağlayacak bu akademi sayesinde sadece başarılı sporcular değil, örnek gösterilen bireyler yetişecek. Belki de İnegöl’de büyük spor kulüplerine hatta milli takıma yeni starlar kazandıracağız” şeklinde konuştu.

Daha önce Makospor, Oyak Renault, Yeşimspor ve Emine Örnek Koleji, Çakır Eğitim Koleji ve Tofaş MG spor Kulübü’nü çalıştıran Behçet Öztürk, şu an profesyonel basketbol liglerine ve milli takıma oyuncu kazandırılmasında emeği olan antrenörler arasında gösteriliyor. Behçet Öztürk ayrıca çalıştırdığı kulüplerle Bursa ve Türkiye şampiyonlukları elde etti.

Behçet Öztürk’ün akademide yetiştirilecek basketbolculardan kurulu bir spor kulübü kuracağı ve resmi müsabakalara katılmak için başvuru yapacağı da öğrenildi. Akademi için kayıtların devam ettiği, kayıt yaptırmak isteyenlerin 0533 773 18 23 nolu telefondan irtibat kurabilecekleri açıklandı.

Murat Avcı