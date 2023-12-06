Aydın-Denizli Otoyolu'nun Kocabaş Kavşağı katılım kolunda 0-2. kilometreler arasında devam eden yapım çalışmaları sebebiyle, Afyonkarahisar-Denizli istikametindeki giriş kolu trafiğe kapatıldı. Ulaşım bu bölgede, ulaşım katılım kolundan iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Gemlik kavşakları 0-2. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, İstanbul istikametindeki sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım 2 şeritten devam etmektedir.

Konya-Antalya yolunun Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpünde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle, ulaşım servis yolundan sürdürülmektedir. Adapazarı-Mekece yolunun 44-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle, ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 30-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle, Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin verilmektedir.

Aydıncık-Anamur yolunun 23-25. kilometrelerinde (Büyükeceli-Yanışlı mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım 09.00-17.00 saatleri arasında kontrollü bir şekilde devam etmektedir.

Samsun-Ordu yolunun 0-1, Pınarbaşı-Gürün yolunun 12-18 ile 25-30. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır.

Diyarbakır-Mardin yolunun 14-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, bu bölgede ulaşım sol şeritten iki yönlü olarak sürdürülmektedir.

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Trabzon-Rize yolunun 5. kilometresindeki (Yalıncak-PTT mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle, her iki yönde ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilmektedir.